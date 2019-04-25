25 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Уралец убил человека на спор: он утверждал, что защиты от ножа не существует

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело 37-летнего ранее судимого жителя Невьянска. Его обвиняют в убийстве человека во время спора.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 7 марта этого года: мужчина выпивал у себя на квартире с приятелем. Развлекали они себя тем, что смотрели видеоролики на тему единоборств. В какой-то момент между участниками застолья возник спор, что защиты от ножа не существует: один настаивал, что защититься от данного оружия не смогут даже те, кто обладает навыками рукопашного боя, а его оппонент утверждал обратное.

Когда словесные аргументы закончились, в доказательство своей правоты спорщик нанес противнику удар кухонным ножом, задев жизненно-важные органы. От полученной раны мужчина скончался на месте. Его собутыльник отправился в местный магазин и попросил продавца вызвать "скорую помощь" и полицию, а затем сдался силовикам.

Как отметили в СКР, свою вину в ходе следствия он признал. Сейчас дело направлено в суд, уральцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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Уралец убил человека на спор: он утверждал, что защиты от ножа не существует

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Теги: нож, убийство, спор, Средний Урал



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