Ким Чен Ын - Путину: Благодарю за прекрасно проведенное время

Глава КНДР Ким Чен Ын после переговоров тет-а-тет с Владимиром Путиным поблагодарил президента России за прекрасно проведенное время.

Северокорейский лидер заявил, что обмен мнениями по всем актуальным проблемам был содержательным. Он выразил надежду на то, что переговоры продолжатся в том же русле, передает РИА Новости.

Путин в начале встречи отметил, что ему очень приятно видеть Ким Чен Ына в России.

Переговоры продолжились с участием делегаций двух стран.

Двухсторонний саммит проходит сегодня на острове Русский. Как сообщалось, главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом.

Ранее СМИ сообщили о "теплой встрече" Ким Чен Ына в России. Лидера страны на приграничной станции Хасан встретили с хлебом и солью по русской традиции. Ким Чен Ын прибыл 24 апреля на бронепоезде.