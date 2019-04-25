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Политика Дальневосточный ФО В России

Ким Чен Ын - Путину: Благодарю за прекрасно проведенное время

Глава КНДР Ким Чен Ын после переговоров тет-а-тет с Владимиром Путиным поблагодарил президента России за прекрасно проведенное время.

Северокорейский лидер заявил, что обмен мнениями по всем актуальным проблемам был содержательным. Он выразил надежду на то, что переговоры продолжатся в том же русле, передает РИА Новости.

Ким Чен Ын, Владимир Путин(2019)|Фото: kremlin.ru

Путин в начале встречи отметил, что ему очень приятно видеть Ким Чен Ына в России.

Ким Чен Ын, Владимир Путин(2019)|Фото: kremlin.ru

Переговоры продолжились с участием делегаций двух стран.

Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР, Россия, переговоры(2019)|Фото: kremlin.ru

Двухсторонний саммит проходит сегодня на острове Русский. Как сообщалось, главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом.

Ким Чен Ын, Владимир Путин(2019)|Фото: kremlin.ru

Ранее СМИ сообщили о "теплой встрече" Ким Чен Ына в России. Лидера страны на приграничной станции Хасан встретили с хлебом и солью по русской традиции. Ким Чен Ын прибыл 24 апреля на бронепоезде.

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Ким Чен Ын - Путину: Благодарю за прекрасно проведенное время

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Теги: владимир путин, ким чен ын



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