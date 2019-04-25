Журналисты советуют Ольге "не просили рожать" Глацких учить зоологию

В Свердловском творческом Союзе журналистов (СТСЖ) отреагировали на слова Ольги Глацких, сравнившей представителей СМИ с "падальщиками-гиенами", которые "под микроскопом рассматривают злосчастную соринку в чужом глазу".

Напомним, что чиновница, отметившаяся скандальной фразой государство ничего не должно молодежи и вообще "не просило рожать", на этот раз обиделась на журналистов, у которых вызвало удивление, что она получила награду за достижения Дворца игровых видов спорта, работая там меньше месяца на должности заместителя директора.

"Они [журналисты] как падальщики гиены ждут тот самый момент, когда гордый и сильный лев оступится на трудном пути, чтобы с радостью и остервенением наброситься на его страдающую душу", - написала Глацких на своей странице в социальной сети, советуя сотрудникам СМИ "изучить классиков, историю журналистики".

По мнению члена Большого жюри СТСЖ, члена палаты медиа-сообщества Общественной коллегии по жалобам на прессу Елены Овчинниковой, Глацких, в свою очередь, следовало бы изучать науку о животных.

"Если бы красивая девушка была просто красивой девушкой, можно было бы не обращать внимания на её слова: пусть [Глацких] поддерживают имеющиеся 199 подписчиков в Фэйсбук – и этого достаточно, - сказала Накануне.RU Овчинникова. - Но когда такие девушки берутся заниматься политикой и экономикой, дело приобретает другой оборот. "Сильный и смелый лев" [Глацких] как-то запутался не только в том, что просило и что не просило делать государство, но и в животном мире, к которому, видимо, себя относит. Гиен относит к падальщикам, представляет, как они терзают душу отошедшего от добычи льва. Стервятники ей тоже не угодили".

Представитель масс-медиа напомнила, что и гиены, и стервятники на самом деле приносят пользу природе, а пафос о "терзаемой гиенами душе страдающего льва" – вообще за рамками рационального осмысления.

"Если у Ольги Глацких есть претензии к журналистам или конкретным СМИ, она может обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу, - считает Овчинникова. - Она состоит из двух палат: палаты медиа, возглавляемой деканом факультета журналистики и председателем Большого жюри СТСЖ Борисом Лозовским, и палаты медиа-аудитории, которой руководит уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Этот орган в состоянии всесторонне рассмотреть любые этические вопросы, связанные с публикациями".