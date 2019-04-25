"Ценности оказались побоку". Челябинский журналист рассказал, почему уволился из движения ЗВУ

Челябинский журналист Айвар Валеев уволился из аппарата движения "За возрождение Урала", где занимал должность руководителя информационно-аналитического отдела.

"Уволился по собственному из аппарата ЗВУ. Не хочу подписывать сомнительные с юридической точки зрения бумажки. Остаюсь членом областного совета ЗВУ (на какое-то время, а там посмотрим)", - сообщил он на своей странице в Facebook.

По мнению Валеева, у ЗВУ есть две основные проблемы – имитационный характер деятельности и приспособленчество.

"Элементарный *бухгалтерский* подход выявит подвох в одну минуту. Узнаваемость ЗВУ в территориях низкая, и так говорят не враги. В Члб – и подавно. 60 тыс. *актива* – это с учетом так называемых *коллективных членов*. Т.е. директор, допустим, решил *вступить* свой завод в прогубернаторское движение, а работники ни слухом, ни духом и с упоением ругают власть в курилках и соцсетях", - написал он.

При этом журналист считает, что ЗВУ могло бы стать идеологическим движением.

"В итоге ценности оказались побоку, а мы любим чиновников в десны. Любовь тут, к слову, невзаимна. Мы не защищали своих активистов перед местными князьками, не участвовали в общественной полемике. А если участвовали, то лучше бы молчали. Вспоминаю, как собирал комментарии (была у меня такая обязанность) о поддержке активом движения пенсионной реформы. При этом все опрошенные были категорически против, но высказались за. Я помню это двоемыслие, именно оно на самом деле сгубило СССР", - считает Валеев.

Напомним, движение "За возрождение Урала" было создано в 1994 году при Петре Сумине, который возглавлял организацию до 2010 года. Затем лидером движение был Михаил Юревич, а с августа 2014 года и по настоящее время Борис Дубровский.