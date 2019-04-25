МВД РФ: Заявки на гражданство РФ будут приниматься в ДНР и ЛНР

Подавать заявления о получении гражданства РФ в упрощенном порядке жители ДНР и ЛНР смогут прямо в республиках. Об этом говорится в специальном заявлении МВД РФ, размещенном на официальном сайте ведомства.

Там сказано, что, с учетом обозначенных в Указе президента России Владимира Путина полномочий МВД, сейчас прорабатываются механизмы его реализации. Однако уже известно, что прием заявлений со всеми документами о приеме в гражданство РФ будет осуществляться в ДНР и ЛНР через уполномоченных лиц, а рассматриваться на территории Ростовской области в течение не более 3 месяцев. В случае положительного решения, паспорта также будут выдаваться в Ростовской области. В Донбассе, скорее всего, заявления будут принимать в отделах миграционной службы, сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

Также МВД РФ отмечает, что при желании новые граждане России смогут получить и российский загранпаспорт. При этом отказываться от украинского гражданства не требуется.

Пока до конца непонятно, будет ли требоваться фактическое постоянное проживание на территории ДНР и ЛНР или только паспорт республик с местной пропиской. То есть неизвестно, смогут ли получить российское гражданство, например, жители Донбасса с паспортом республик, но живущие или работающие в России. А также жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса, но имеющие паспорт ДНР/ЛНР. Вероятно, в каждом случае вопрос будет решаться отдельно.

Также остается вопрос о регистрации в российском паспорте.

Источник в силовых структурах ДНР подтвердил Накануне.RU, что в ближайшее время все военнослужащие республик будут подавать заявление на первоочередное получение гражданства РФ.

Напомним, о том, что Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР, сообщалось 16 апреля, перед вторым туром выборов президента на Украине. Указ президента России вышел 24 апреля.