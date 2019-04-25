Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ко Дню Победы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выплата в размере 10 тыс. рублей будет производиться ежегодно, начиная с 2019 года. Ее также могут получить российские граждане, являющиеся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, но проживающие в Прибалтике (Латвии, Литве и Эстонии).

Правительству РФ поручено в установленном порядке обеспечить финансирование расходов, связанных с названной выплатой.

Указ вступил в силу с 24 апреля.