25 Апреля 2019
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Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ко Дню Победы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выплата в размере 10 тыс. рублей будет производиться ежегодно, начиная с 2019 года. Ее также могут получить российские граждане, являющиеся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, но проживающие в Прибалтике (Латвии, Литве и Эстонии).

Правительству РФ поручено в установленном порядке обеспечить финансирование расходов, связанных с названной выплатой.

Указ вступил в силу с 24 апреля.

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Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ко Дню Победы

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Теги: Владимир Путин, выплата, день победы, ветераны



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