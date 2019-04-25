Дмитрий Песков оценил развитие цифровой экономики в Прикамье

У Пермского края высокий потенциал по развитию технологий, такое заявление сделал специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на втором заседании координационного совета по развитию цифровой экономики Прикамья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Заседание состоялось накануне, на площадке "Кванториума Фотоника". Главной темой обсуждения стала реализация в крае национальной технологической инициативы (НТИ).

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в регионе есть 75 компаний, которые соответствуют приоритетам НТИ.

"Мы точно заявляемся по фотонике, очевидно, у нас перспективная робототехника, есть ряд интересных идей, которые появились в результате проведения научной реформы в России, когда на базе научного центра были объединены разные направления, и возникли новые направления на стыке наук. Мы понимаем, что сегодняшний разговор носит не прикладной характер. Этот разговор не о конкретных цифрах, а о том, в каких направлениях будет идти развитие", - заявил губернатор, отметив, что для региона важно, чтобы пермские экономика, бизнес были на острие развития, чтобы перспективные направления видели и студенты.

Дмитрий Песков сообщил, что усиление работы в этом направлении позволит вывести Пермский край в пятерку лидеров.

"Мы видели сегодня планы региона по повышению качества жизни, по благоустройству территорий. Это поможет сохранить имеющиеся и привлечь новые перспективные кадры, ведь если люди не захотят отсюда уезжать, они смогут здесь создавать перспективные проекты, в том числе в рамках НТИ", - подчеркнул он.

Заместитель генерального директора, директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов представляя технологии по реализации НТИ отметил положительный опыт края. В частности было отмечено позитивное влияние на развитие бизнеса наличие в крае проектного офиса или единого окна для входа в НТИ. Кроме того, сотрудничество технологических компаний, вузов и научных институтов региона с федеральными рабочими группами рынков НТИ позволяет эффективно готовить кадры для развития промышленности.