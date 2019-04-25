25 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале около 2 тысяч человек остались без электричества из-за ремонта дороги

На Среднем Урале около 2 тыс. человек остались без электричества из-за аварии. Причиной стали несанкционированные работы.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте по связям с общественностью ОАО "МРСК Урала", сегодня утром произошло технологическое нарушение на воздушной линии электропередачи 10 кВ "ПС "Волна" - "Патруши". По предварительным данным, причиной стали несанкционированные земляные работы сторонней строительной организации при ремонте участка трассы "Екатеринбург - Челябинск".

Данное повреждение привело к отключению двух высоковольтных линий 10 кВ, от которых запитаны несколько населенных пунктов Сысертского городского округа. В результате без электроснабжения остались около 1,9 тыс. жителей сел Патруши и Бородулино.

Энергетики уже приступили к ликвидации последствий аварии, но признаются, что это займет время: для проведения аварийно-восстановительных работ потребуется перекрытие автомагистрали. На место инцидента выдвинуты резервные источники электроснабжения, оно уже частично восстановлено в селе Патруши. Сейчас специалисты продолжают работу на энергообъекте.

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На Среднем Урале около 2 тысяч человек остались без электричества из-за ремонта дороги

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Теги: электричество, авария, Средний Урал



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