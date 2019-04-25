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Попавшие под выселение жильцы московских общежитий 26 апреля подадут массовые обращения в Госдуму

Жители общежитий Москвы и Подмосковья, из которых принудительно выселяют семьи без предоставления альтернативного жилья, 26 апреля подадут обращения депутатам Госдумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Партии ветеранов России.

В приемную ГД на Моховой улице придут жильцы общежитий по следующим адресам: г. Москва, ул. Ставропольская, д.17; ул. 16-я Парковая, д.3; ул. Днепропетровская, д.27, корп.1; ул. Чертановская, д.43, корп.2; ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.7; ул. Большая Пироговская, 51; ул. Люблинская, д.109, корп.1; ул. Трехгорный Вал, д.14, стр.3; ул. Трехгорный Вал, д.4, корп.1; ул. Трехгорный Вал, д.2, стр.1; ул.7-я Парковая улица д.19 и д.21 («Измайловские бараки»), Московская область, Раменский район, п. Спартак, ул. Спартака, д.15, ул. Твардовского, дом 2, корпус 3 и др.

"Люди придут просить о помощи - их семьи с малолетними детьми с особой циничностью по очереди в судебном порядке выкидывают на улицу", - говорится в сообщении.

Кроме того, жильцы общежитий, попавших под процесс выселения, предлагают создать при Государственной Думе Комиссию по решению проблемы бывших общежитий, расположенных на территории города Москвы и Московской области.

Напомним, Накануне.RU уже писало о ситуации вокруг общежития на Большой Пироговской улице в Москве, жителей которого без предоставления альтернативной жилплощади принудительно выселяют из-за аварийности здания. На улице рискуют оказаться 54 семьи военных, проработавших более 10 лет в ведомстве. Жители московских общежитий, попавшие под принудительное выселение, 6 марта посетили приемную президента РФ Владимира Путина, которого попросили разобраться в ситуации.

 

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Попавшие под выселение жильцы московских общежитий 26 апреля подадут массовые обращения в Госдуму

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Теги: общежитие, выселение, большая пироговская, Москва, Госдума



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