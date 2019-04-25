Госдеп увидел провокацию в решении России о паспортах для жителей Донбасса

США осудили решение президента России Владимира Путина об упрощении процедуры получения российского паспорта для жителей ДНР и ЛНР.

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус назвал это "крайне провокационными действиями", сообщает Regnum.

"Россия усиливает свою атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, указ был подписан 24 апреля президентом РФ Владимиром Путиным. Документ определяет категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, в гуманитарных целях.

Напомним, о том, что Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР, сообщалось 16 апреля, перед вторым туром выборов президента на Украине. СМИ писали тогда, что жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре - без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в РФ​ более пяти лет.