25 Апреля 2019
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Политика За рубежом

Госдеп увидел провокацию в решении России о паспортах для жителей Донбасса

США осудили решение президента России Владимира Путина об упрощении процедуры получения российского паспорта для жителей ДНР и ЛНР.

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус назвал это "крайне провокационными действиями", сообщает Regnum.

"Россия усиливает свою атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, указ был подписан 24 апреля президентом РФ Владимиром Путиным. Документ определяет категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, в гуманитарных целях.

Напомним, о том, что Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР, сообщалось 16 апреля, перед вторым туром выборов президента на Украине. СМИ писали тогда, что жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре - без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в РФ​ более пяти лет.

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Госдеп увидел провокацию в решении России о паспортах для жителей Донбасса

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Теги: госдеп, паспорта, донбасс



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