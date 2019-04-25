Пасечник и Пушилин поблагодарили Путина за решение о предоставлении гражданства РФ

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник выразили благодарность президенту России Владимиру Путину за решение об упрощении процедуры получения гражданства РФ для жителей республик Донбасса.

"Это действительно важнейшая веха в истории наших молодых государств. Выражаю слова благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за такое важное для наших граждан решение. Мы долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил. Спасибо", - заявил Пушилин.

"Спасибо России за решение об упрощенном порядке получения гражданства! Это выдающееся событие, которого давно ждали все граждане ЛНР", - написал в Twitter Пасечник.

Напомним, указ был подписан президентом России 24 апреля. Украина требует созвать Совбез ООН по этому поводу.