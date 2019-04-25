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Политика Челябинская область

Люди Дубровского, на выход! Гендиректор ЮУ КЖСИ досрочно ушла в отставку

Наблюдательный совет АО "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки" принял заявление о досрочном прекращении полномочий по соглашению сторон от генерального директора Натальи Салеевой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Пост генерального директора АО "ЮУ КЖСИ" временно займет замдиректора по девелопменту Михаил Демаков. Нового руководителя выберут на очередном заседании наблюдательного совета.

Добавим, что Салеева была назначена гендиректором в декабре 2014 года. Ранее она руководила компанией "Синай". Считалась одним из влиятельных членов "магнитогорской команды" экс-губернатора Бориса Дубровского, отставка которого последовала 19 марта текущего года. Ранее врио губернатора Алексей Текслер заявлял в интервью телеканалу "Россия 24", что в скором времени обязательно последуют кадровые решения и что "необходима свежая кровь".

ЮУ КЖСИ на 100% принадлежит министерству имущества Челябинской области. В августе прошлого года компания приступила к проектированию и строительству одного из трех президентских поселков к саммитам ШОС и БРИКС.

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Люди Дубровского, на выход! Гендиректор ЮУ КЖСИ досрочно ушла в отставку

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Теги: Наталья Салеева, ЮУ КЖСИ, отставка,



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