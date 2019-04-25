25 Апреля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В городах Югры перед 9 мая не горит Вечный огонь

В ряде крупных городов Ханты-Мансийского автономного округа не горят горелки Вечных огней на мемориалах. Проверку перед Днем Победы провели активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, передает корреспондент Накануне.RU.

Представители ОНФ объехали 20 мемориалов в городах и поселка Югры,замечаний не возникло лишь к мемориалам Ханты-Мансийска, Белоярского, Когалыма и Урая: огонь горит, территория чистая, обелиски в порядке.

Вечные огни не горели в Югорске, Советском, Нягани, Перегребном, Нефтеюганске, Игриме и Пыть-Яхе. При этом горелки подключены к магистральным газопроводам. В администрации Советского Накануне.RU уточнили, что Вечный огонь загорится уже сегодня: технические специалисты устраняли неисправности газового оборудования, ремонтные работы завершены. В мэрии Югорска также отметили, что огонь уже горит.

Вечный огонь, мемориал(2019)|Фото: onf.ru

В ходе проверки выяснилось, что многие мемориалы нуждаются в косметическом ремонте. В Сургуте на гранитных стелах, на которых выбиты имена погибших воинов, выцвела краска.

"Мы несколько лет в ходе мониторингов Вечных огней просили власти города заменить две гранитные треснувшие плиты около горелки. В ходе нынешней проверки увидели: одну плиту заменили, но цвет новой значительно отличается от предыдущей, вторую так и оставили с трещиной, что в целом портит впечатление от внешнего вида мемориала",– рассказала эксперт ОНФ Инна Бирук.

Ремонт требуется монументу в Нефтеюганске, там облупилась краска на постаменте. Как сообщало Накануне.RU, городской мемориал подвергся нападению вандала: мужчина в нетрезвом состоянии сжег венок на Вечном огне.

Сколы есть на главной стеле мемориала Нефтеюганска, в Пыть-Яхе отлетела плитка на ступенях, нуждается в реконструкции монумент в Югорске - его в этом году ждет капитальный ремонт по программе "Формирование комфортной городской среды".

Активисты ОНФ направили главам муниципалитетов обращения с просьбой устранить нарушения до 5 мая.

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В городах Югры перед 9 мая не горит Вечный огонь

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Теги: Вечный огонь, День Победы, мемориал



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