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Общество Пермский край

Пермский край на четыре дня станет хозяином Всероссийского театрального марафона

Прикамье примет Всероссийский театральный марафон: он приедет в краевую столицу 6 мая, а уже 10 мая эстафету передадут Башкирии. Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв вручит символ Театрального марафона своему коллеге из Пермского края Вячеславу Торчинскому в Театре-Театре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительсвта.

Специально для пермских зрителей Глазовский драматический театр "Парафраз" представит номинированную на "Золотую маску" вербатимную комедию Дамира Салимзянова "Дуры мы, дуры". Это история про трёх подруг, под новогоднюю ночь ждущих чуда, поскольку в их собственной реальной жизни чуда нет, и не предвидится. Как отмечали критики, "при всей трагичности поднятой темы, спектакль отнюдь не пессимистичный: героини поминутно оказываются в комедийных ситуациях: карнавальных, остроумных, почти анекдотичных, разыгранных с безупречным чувством меры и вкуса к хорошей шутке".

10 мая министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский передаст знамя марафона представителям Башкирии. В рамках марафона в Уфе на сцене театра "НУР" Пермский театр "У Моста" покажет свои легендарные постановки по пьесам Мартина МакДонаха, спектакли – номинанты премии "ЗОЛОТАЯ МАСКА": 10 и 11 мая – "Безрукий из Спокэна", 12 мая – "Сиротливый Запад", режиссер-постановщик – Сергей Федотов. Именно он стал первооткрывателем творчества драматурга в России, поставив в 2004 г. пьесу "Сиротливый Запад". "У Моста" – единственный в мире театр, поставивший все восемь пьес ирландского драматурга, а также организовавший международный фестиваль, посвященный его творчеству.

Всероссийский театральный марафон – крупнейшее событие Года театра. Эстафета пройдет через всю Россию и охватит 85 регионов страны от Владивостока до Калининграда.

Театр-Театр, Пермь(2016)|Фото: Накануне.RU

Пермский академический Театр-Тетр

23 апреля в Нижнем Новгороде состоялась церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона из Уральского в Приволжский федеральный округ. Как отметил полпред президента в ПФО Игорь Комаров, в регионах Приволжского федерального округа насчитывается почти 2 тыс. профессиональных и любительских театральных коллективов. Половина из них — школьные театры, еще 130 — студенческие театральные студии.

"В Приволжском федеральном округе любят и ценят театральное искусство. Мы хотим, чтобы театр завораживал, покорял и завоевывал все новые сердца. Особенно важно прививать театральную культуру в молодежной среде, которая так открыта для творчества, экспериментов и перевоплощений", - сказал Комаров.

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Пермский край на четыре дня станет хозяином Всероссийского театрального марафона

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Теги: Всероссийский театральный марафон, эстафета, Театр-Театр, театр У Моста



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