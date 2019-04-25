Сенатор – "единоросс" призвал Тюмень поделиться бюджетом с Курганом

Член Совета Федерации Сергей Лисовский призвал Тюменскую область поделиться бюджетом с Курганской, которую он представляет в верхней палате парламента. По мнению сенатора от "Единой России", соседние регионы не должны иметь настолько разное финансовое обеспечение: это может привести к "перетеканию" населения.

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о том, как Курганской области выйти из бедственного финансового положения, сенатор Сергей Лисовский предложил решение – передавать Зауралью часть доходов соседней Тюменской области.

"Тюменская область выплачивает десятки миллиардов рублей в федеральный бюджет. Было бы логично, если бы часть этих средств передавалась Курганской области, потому что соседние области не могут иметь настолько разное финансовое обеспечение", - поделился своим мнением с Накануне.RU Сергей Лисовский.

Разница в финансовом обеспечении может навредить обоим регионам: наблюдая за тем, как хорошо живется у соседей, жители Курганской области начнут уезжать в Тюмень, пояснил сенатор.

"Когда у нас учитель на селе получает в 2,5 раза меньше, чем в Тюмени, понятно, что население будет перетекать из одной области в другую. Это ни к чему хорошему не приведет, это не нужно ни Тюменской области, ни Курганской. Логично было бы смежные области выравнивать по бюджетной насыщенности для того, чтобы были равными общие условия проживания людей и не было этого "перетекания", - добавил член Совфеда.

Кроме того, сверхдоходами могла бы поделиться с бедствующими регионами и Москва, уверен Лисовский.

"Мы видим, как жирует Москва. Все дороги там залили гранитом два года назад, чтобы освоить бюджет. Если у Москвы столько денег, давайте из сверхдоходов Москвы, которые во многом незаслуженны, что-то передадим регионам. Опять же, чтобы люди не рвались жить в Москву. Пока федеральный центр не поймет, что надо не на словах, а на деле выравнивать бюджетное обеспечение регионов, у нас эта ситуация будет постоянно", - заключил сенатор.