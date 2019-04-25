"Нет уничтожению района": крымчане устроили пикет против мусорного завода

Жители симферопольского массива Каменка провели пикет, протестуя против строительства в микрорайоне мусороперерабатывающего завода.

По словам людей, они считают опасным размещение завода в 500 метрах от жилых домов.

Жители требуют предоставить разрешительные документы и заключения экологической экспертизы на объект.

Замглавы администрации города Сергей Титаренко на пикете заявил, что разрешительных документов он также не видел. По его словам, строительство и оснащение завода приостановлено.

Также на пикете выступили против приюта для бездомных людей. Организаторы отмечают, что хотели бы видеть в микрорайоне детсады, школы и спортивные площадки, передает Regnum.

Главный мусорный полигон города был официально закрыт с 2017 года. Но его вновь начали нелегально использовать. В прошлом году там произошел пожар.

В МСЧ тогда сообщили, что собственниками полигона ТБО не приняты меры по обеспечению пожарной безопасности, что и является одной из основных причин возгорания.

Напомним, по стране с начала года прошли митинги против "мусорной реформы". Жители десятков городов и сел вышли на протест. Больше всего людей собралось в небольших населенных пунктах, возле которых власти строят новые мусорные объекты.

Самыми массовыми стали выступления в Поморье, где собираются складировать московские отходы. 7 апреля на улицы Архангельска с протестом против строительства мусорного полигона на станции Шиес вышло до 4 тыс. человек.