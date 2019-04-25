"Справедливая Россия" может провести праймериз на довыборы в тюменскую облдуму

Партия "Справедливая Россия" может провести праймериз в Тюменскую областную думу, передает корреспондент Накануне.RU.

В региональном отделении партии сообщили, что вопрос о праймериз в настоящий момент находится в стадии обсуждения и отметили, что по уставу партии "Справедливая Россия" праймериз не предусмотрены.

Однако окончательное решение будет принято до 1 мая на заседании совета регионального отделения партии.

Напомним, в Тюменской областной думе появился вакантный мандат после того, как экс-депутат Олег Чемезов перешел на работу в соседний регион и получил пост заместителя губернатора Свердловской области. Избрался Чемезов по Калининскому одномандатному округу города Тюмени.

Имя своего кандидата в настоящий момент озвучили только коммунисты – это общественник, "полковник диванных войск" Анатолий Княжев, который активно участвовал и организовывал "мусорные" протесты в Тюмени с начала года.

В ЛДПР пообещали определиться с кандидатом в ближайшие две недели. В "Единой России" идет прием заявок от желающих стать участниками праймериз.