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Первая репетиция парада военной техники пройдет в Екатеринбурге уже в эту пятницу

Первая репетиция парада военной техники пройдет в Екатеринбурге в эту пятницу, 26 апреля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным организаторов Парада Победы, 9 мая по Площади 1905 года пройдет около 2 тыс. человек в пешем строю, а также внушительная механизированная колонна, состоящая из более чем 100 единиц военной техники. Представители ЦВО обещают, что весь гусеничный парк будет обут в специальные прорезиненные "башмаки" для сохранности дорожного покрытия.

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад военной техники в 2018 году

Полномасштабные репетиции парада войск с привлечением техники в центре Екатеринбурга запланированы также на 29 апреля и 3 мая, а 7 мая пройдет генеральная репетиция.

На период прохождения техники движение автотранспорта будет перекрываться. С полным списком улиц, которые закроют для проезда, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

Напомним, ранее в городе проходили репетиции пеших колонн Парада Победы.

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Первая репетиция парада военной техники пройдет в Екатеринбурге уже в эту пятницу

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Теги: парад, репетиция, техника, Екатеринбург



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