Свердловский Роспотребнадзор продолжает наказывать за несоблюдение "антитабачного" законодательства

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области забраковало забраковало 1130 пачек сигарет и папирос по итогам проверок в 1 квартале 2019 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в ходе ревизии на 463 объектах в 116 выявлены факты несоответствия "антитабачному" законодательству.

Всего по результатам проверок составлено 133 протокола об административном правонарушении, вынесено 112 постановлений на сумму более 1,9 млн руб.

Проинспектировано 4966 пачек сигарет и папирос, забраковано 1130 пачки (22,7% от количества проверенного).