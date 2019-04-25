25 Апреля 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Свердловский Роспотребнадзор продолжает наказывать за несоблюдение "антитабачного" законодательства

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области забраковало забраковало 1130 пачек сигарет и папирос по итогам проверок в 1 квартале 2019 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в ходе ревизии на 463 объектах в 116 выявлены факты несоответствия "антитабачному" законодательству.

Всего по результатам проверок составлено 133 протокола об административном правонарушении, вынесено 112 постановлений на сумму более 1,9 млн руб.

Проинспектировано 4966 пачек сигарет и папирос, забраковано 1130 пачки (22,7% от количества проверенного).

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Свердловский Роспотребнадзор продолжает наказывать за несоблюдение "антитабачного" законодательства

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Роспотребнадзор, антитабачное законодательство



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