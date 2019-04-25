Производство органической продукции воронежцы будут развивать вместе с немецкими специалистами

Накануне в Воронеже побывал с рабочим визитом министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер, передает корреспондент Накануне.RU. Губернатор Воронежской области Александр Гусев и немецкий министр приняли участие в конференции «Роль России и Германии в обеспечении населения мира продовольствием».

Конференция проходила в Воронежском государственном аграрном университете имени императора Петра I. Спикерами мероприятия были - первый заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Владимир Плотников, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, президент группы компаний «ЭкоНива», председатель правления Национального союза производителей молока Штефан Дюрр, который взял на себя роль модератора конференции, и ректор ВГАУ им. Петра I Николай Бухтояров.

Александр Гусев выразил особую признательность гостям из Германии и всем, кто приехал в Воронеж, чтобы обсудить одну из насущных и главных тем планетарного масштаба. "Сегодня благодаря своим экономическим возможностям Россия и Германия являются очень важными участниками решения продовольственной проблемы во всем мире. Ученые и политики сходятся во мнении, что аграрный потенциал наших стран может возрастать и в результате объединения усилий. Считаю, что Воронежская область подтверждает этот тезис. Штефан Дюрр – тому самый яркий пример. Мы давно и эффективно сотрудничаем с коллегами из ФРГ в разных сферах. Нас связывают совместные проекты и в бизнесе, и в образовании, и в культуре. В частности, успешно развивается сотрудничество с компаниями «Бионорика», «Клаас», DMK Group и многими другими компаниями. Всего на сегодняшний день на территории Воронежской области действует 33 предприятия с участием немецкого капитала", – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что культурные и гуманитарные связи с немецкими организациями динамично развиваются. Вызывает большой взаимный интерес предпринимателей Российско-Немецкий бизнес-форум, который проводится в рамках вручения премии имени Вильгельма Столля.

"Но, безусловно, наиболее прочно нас связывают успешные совместные проекты именно в сельском хозяйстве. Они обусловлены глубокими изменениями, которые произошли за последние годы в агропромышленном комплексе Воронежской области и в ее инвестиционной политике в целом. Выбрав в качестве приоритета использование инноваций в сельхозпроизводстве, а также всестороннюю поддержку инвестиционной активности, мы заинтересовали многих предпринимателей, в том числе и предпринимателей из Германии. И, как я уже говорил, одним из первых условия Воронежской области оценил наш сегодняшний модератор Штефан Дюрр. В течение многих лет он увеличивает производственные мощности своего агрохолдинга «ЭкоНива» в разных районах области и является одним из наших крупнейших инвесторов, инвестируя около 10 млрд рублей в год", – сообщил Александр Гусев.

Однако, губернатор считает, что ресурс двустороннего делового сотрудничества, прежде всего в сфере сельского хозяйства, далеко не исчерпан. "В наших планах – развитие новых направлений, в частности, органического земледелия и глубокой переработки зерна. Для нас исключительно ценен опыт и наработки немецких коллег в вопросах сельского хозяйства. Мы будем рады увеличению масштабов совместной работы, основанной на взаимной ответственности, доверии, достижениях науки. Ведь именно научная мысль сегодня определяет развитие сельского хозяйства и уровень продовольственного благополучия в мире. И не случайно, что наша конференция проходит именно здесь, в стенах Воронежского агроуниверситета. Сегодня вуз является центром перспективных исследований в области растениеводства, активно взаимодействует с предприятиями АПК, укрепляет международные связи. И мы очень надеемся, что включимся в программу создания научно-образовательных центров в России, где ваш университет примет непосредственное участие", – отметил губернатор.

Первую фразу своей приветственной речи министр Герд Мюллер произнес на русском языке. "Добрый день. Я рад быть у вас в гостях", – сказал министр. И сообщил, что немецкая делегация прибыла в регион, потому что Воронежская область является центральным регионом, когда речь идет о сельском хозяйстве. Выступая с докладом, Герд Мюллер отметил успехи России в сфере АПК, в частности, по экспорту зерна, коснулся вопросов дальнейшего увеличения численности населения планеты и изменения климата, а также рассказал о проектах поддержки африканских стран.

Владимир Плотников высоко оценил сельскохозяйственный потенциал региона и отметил, что для него честь – находиться в аграрном университете Воронежа."Воронежская земля развивается динамично. Успехи воронежцев заслуживают самого высокого одобрения и уважения, многие в нашей стране учатся", – подчеркнул первый зампред комитета по аграрным вопросам Госдумы ФС РФ.

С докладами также выступили Штефан Дюрр, Виктор Логвинов. Его выступление было посвящено теме наращивании экспорта сельскохозяйственной продукции.

Он отметил, что по итогам 2018 года Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы с долей 22%. Воронежская же область экспортировала 1 млн 600 тыс. тонн пшеницы. Имея население свыше 2,3 миллиона человек, регион производит продукцию в тех объемах, которые позволяют обеспечить область основными продуктами питания в полном соответствии с физиологическими нормами. Спикерам активно задавали вопросы, в том числе от присутствующих в зале студентов из Африки.

В завершение конференции состоялось подписание соглашения «О намерениях в отношении развития и укрепления сотрудничества между национальными ассоциациями крестьянско-фермерских хозяйств в условиях переходного периода» между Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, Немецким крестьянским союзом/Академией Андреаса Хермеса и Всемирной организацией фермеров.

Подписи под документом поставили первый заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Государственной Думы ФС РФ, президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников, вице-президент Немецкого Крестьянского Союза Вернер Шварц и директор Академии им. Андреаса Хермеса Андреас Квиринг.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, состоялась и личная встреча губернатора и министра. " Если мы говорим о Воронежской области, то она является самым мощным, самым сильным аграрным регионом Российской Федерации. А если мы говорим о Российской Федерации, то это самая крупная страна на земном шаре. И я уверен, что Россия может и будет вносить свой важный вклад в дело обеспечения продовольствием населения планеты. – рассказал журналистам после встречи Герд Мюллер. – Я хотел бы совершенно осознанно сделать заявление в духе наших дружественных контактов с губернатором Воронежской области. Первым шагом на пути расширения контактов станет развитие сотрудничества с Воронежским аграрным университетом. Речь идет о более интенсивном обмене с германскими университетами, а также о реализации трехсторонних проектов. Кроме того, мы обсудим перспективы развития региона с точки зрения производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. У нас уже существует обмен в этой сфере, и мы будем всячески стараться интенсифицировать этот обмен. Цель, которую мы поставили перед собой, – поддержать регион на пути к производству экологически чистой продукции".

Отвечая на вопрос о потенциале России по производству органической сельхозпродукции, Герд Мюллер отметил, что все условия для этого есть, включая замечательный климат и качество почвы. Что касается спроса, то в Германии востребованы в первую очередь овощи.

"Через три года сумеем уже подвести первые итоги", – добавил, в свою очередь, губернатор.

Александр Гусев подчеркнул, что партнерство с Германией очень важно для региона. "Во-первых, оно нам придает уверенности в том, что мы на правильном пути и решения принимаем правильные в части стратегии развития области. Нам важен и обмен знаниями. То, что наш университет включается в работу с университетами Германии, даст возможность нашим студентам какие-то дополнительные компетенции получать. Я считаю, что очень важно наличие возможности обмена технологиями и оборудованием. Конечно, это поможет решать проблему в целом – победу над голодом на всем пространстве земного шара. И это поможет укреплению экономических связей. Весь этот комплекс – от человеческих взаимоотношений до экономики – в тесном партнерстве с нашими коллегами из Германии позволит и развиваться Воронежской области, и укрепляться дружественным взаимоотношениям между русскими и немцами", – резюмировал глава региона.