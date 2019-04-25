25 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинске отремонтируют подземные переходы на площади Революции

В Челябинске на площади Революции начался ремонт подземных пешеходных переходов. На эти цели из городского бюджета выделили 10 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Контракты заключили с ООО ТСК "Специнвест" и ООО "Учебно-производственный многофункциональный социально-реабилитационный центр обслуживания населения "Добродей". Сумма контрактов составила чуть более 8 млн руб.

Подрядчики отремонтируют ступени и оснастят их антискользящим покрытием. Также переходы оборудуют наклонными подъемными трансформируемыми устройствами для маломобильных групп населения.

Работы планируется завершить в августе 2019 года.

Напомним, в марте врио губернатора Алексей Текслер в ходе своего первого объезда Челябинска спустился в подземный переход на площади Революции, на который жаловались жители города.

"Согласен с жителями, что это все прошлый век. В целом с точки зрения эстетики, наверно, должно быть стыдно городским властям за такую центральную часть города, в частности подземный переход", - подчеркнул он.

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В Челябинске отремонтируют подземные переходы на площади Революции

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Теги: подземный переход, Челябинск, ремонт, площадь Революции,



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