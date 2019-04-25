Проезд в метро Екатеринбурга подорожал до 32 рублей

Сегодня правительство Свердловской области одобрило проект постановления о повышении предельного тарифа на проезд в метрополитене Екатеринбурга. Теперь цена на одну поездку вырастет с 28 до 32 руб., передает корреспондент Накануне.RU.

По сведениям председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимира Гришанова, в данный тариф заложена инвестиционная составляющая. В итоге проект постановления был утвержден на сегодняшнем заседании областного правительства.

О том, что в Екатеринбурге могут поднять стоимость проезда в метрополитене, стало известно в январе этого года. Глава города Александр Высокинский заявлял, что ремонт состава и покупка новых вагонов совпадет с подорожанием проезда, чтобы "горожане сразу увидели, на что эти деньги идут".