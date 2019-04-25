Проезд в метро Екатеринбурга подорожал до 32 рублей

25 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Проезд в метро Екатеринбурга подорожал до 32 рублей

Сегодня правительство Свердловской области одобрило проект постановления о повышении предельного тарифа на проезд в метрополитене Екатеринбурга. Теперь цена на одну поездку вырастет с 28 до 32 руб., передает корреспондент Накануне.RU.

По сведениям председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимира Гришанова, в данный тариф заложена инвестиционная составляющая. В итоге проект постановления был утвержден на сегодняшнем заседании областного правительства.

О том, что в Екатеринбурге могут поднять стоимость проезда в метрополитене, стало известно в январе этого года. Глава города Александр Высокинский заявлял, что ремонт состава и покупка новых вагонов совпадет с подорожанием проезда, чтобы "горожане сразу увидели, на что эти деньги идут".

Александр Высокинский в метро(2019)|Фото: Накануне.RU

Новые вагоны екатеринбургского метрополитена(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Проезд в метро Екатеринбурга подорожал до 32 рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: метро, проезд, увеличение, стоимость, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.04.2019 12:35 Мск Новые вагоны екатеринбургского метро вышли на линию. Проезд может подорожать уже весной
Ранее 12.03.2019 16:17 Мск В Екатеринбурге могут поднять стоимость проезда в метрополитене до 32 рублей
Ранее 12.03.2019 08:06 Мск Вторая линия метро к 300-летию: Высокинский заключил контракт на проектирование
Ранее 05.02.2019 08:13 Мск Восемь новых вагонов для метро Екатеринбурга закупят в Мытищах
Ранее 11.01.2019 12:08 Мск Мэрия Екатеринбурга рассказала, почему в метро могут поднять стоимость проезда
Ранее 10.01.2019 08:03 Мск Мэрия Екатеринбурга выделит в этом году 100 миллионов на проект второй ветки метро
Ранее 09.01.2019 15:07 Мск Обновление метрополитена в Екатеринбурге повлечет повышение стоимости проезда
Ранее 25.12.2018 08:17 Мск В Екатеринбурге начнут проектировать вторую ветку метро с 2019 года
Ранее 19.12.2018 08:09 Мск Для екатеринбургского метро закупят новые вагоны за полмиллиона

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5120

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети