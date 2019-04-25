25 Апреля 2019
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Происшествия Центральный ФО В России Москва

Грабители с топорами отобрали миллион рублей у китайцев в Москве

В Москве неизвестные расстреляли машину граждан КНР из травматического оружия, а затем разбили топорами стекла автомобиля и украли один миллион рублей.

По другим данным, похищено около 200 тысяч рублей.

Нападение произошло в среду вечером на улице Подольских Курсантов. После случившегося пятеро неизвестных скрылись на автомобиле Volvo.

В городе был объявлен план "Перехват". Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Ранее в Москве неизвестные ограбили студентов московского колледжа на сумму более 7 млн рублей.

Трое неизвестных на автомобиле "Тойота Ленд Крузер" перегородили проезд автомобилю "Ниссан Теана" и потребовали выйти из автомобиля водителя - студента колледжа, а также еще одного студента и неработающего гражданина. Сообщалось, что деньги один из студентов откладывал на криптовалюту.

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Грабители с топорами отобрали миллион рублей у китайцев в Москве

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Теги: грабители, китайцы, москва



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