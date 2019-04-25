25 Апреля 2019
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Депутат гордумы уличил тюменскую мэрию в "мухлеже" со статистикой норм озеленения 

Депутат от ЛДПР Дмитрий Елагин обвинил городские власти в нарушении норм озеленения города, сославшись на ответ природоохранной прокуратуры. Как передает корреспондент Накануне.RU, народный избранник сообщил, что по при норме в 16 квадратов метров "зелени" на горожанина по факту в Тюмени приходится лишь четыре метра, что ниже в пять раз. Чиновники уверяют, что все хорошо, а план и вовсе перевыполнен, показатель составляет 21 метр.

В качестве оснований депутат зачитал официальный ответ прокуратуры от 2018 г. При этом Елагин пожаловался, что спикер профильной комиссии при попытке поднять этот вопрос ранее его "перебивал и не давал провести дискуссию, нарушая этические нормы".

Ответ держал замглавы Тюмени Павел Перевалов, он заявил, что эта история годичной давности и никаких противоречий с прокуратурой по этому вопросу нет. "Не говорите общими фразами: как так получилось расскажите", - не унимался Елагин.

Чиновник витиевато пояснил, что произошла разница счета и методик при подведении цифр. "Противоречий у нас нет", - еще раз невозмутимо повторил он. Парламентарий заявил, что власти Тюмени искусственно присоединили к границам города окрестные леса, чтобы поправить статистику.

Отметим, что местные независимые экологии не раз указывали на лукавство мэрии, подчеркивая, что де-факто Тюмень озеленена по нормам "промышленной зоны".

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Депутат гордумы уличил тюменскую мэрию в "мухлеже" со статистикой норм озеленения 

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Теги: Дума Тюмени, Дмитрий Елагин



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