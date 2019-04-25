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Суд прекратил дело экс-начальника управления спецсвязи по УрФО

Уголовное дело экс-начальника управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по УрФО Юрия Николаенкова прекращено.
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Ранее сообщалось, что дело возбуждено по статье 138 УК РФ "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".

Как пишет издание "Вечерние ведомости", в апреле материалы поступили мировому судье судебного участка №1 Ленинского района Екатеринбурга. Заседание состоялось 23 апреля, в результате было принято решение о прекращении уголовного дела.

В управлении по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что не дают комментариев по данному делу.

Напомним, Юрий Николаенков возглавлял управление спецсвязи по УрФО до 2017 года.

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Суд прекратил дело экс-начальника управления спецсвязи по УрФО

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Теги: суд, Николаенков, дело, СКР



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Ранее 02.04.2019 11:16 Мск СМИ: против экс-начальника управления спецсвязи по УрФО возбуждено уголовное дело

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