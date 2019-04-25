В Челябинске УФАС признало сговор между регоператором капремонта и "Жилкомсервис"

В Челябинске УФАС признало наличие антиконкурентного соглашения между регоператором капремонта и ООО "Жилкомсервис", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, речь идет об аукционе на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, и ремонту лифотовых шахт. Начальная цена закупки составила 219,7 млн рублей. УФАС считает, заказчик намеренно необоснованно отклонил заявки ООО "РУСКО ЛИФТ" и ООО "СКМ" и заключил договор с ООО "Жилкомсервис", несмотря на наличие выданных предписаний, за 218,6 млн руб.

Теперь регоператору и компании грозит крупный штраф. Кроме того, материалы будут переданы в суд для решения вопроса о дисквалификации должностных лиц указанных организаций.