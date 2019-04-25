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Экономика Тюменская область Уральский ФО

Правительство Тюменской области окончательно поглотило дорожные службы своей столицы 

Акции тюменской городской коммунальной дорожной сервисной компании АО "Трасса" передали в собственность регионального правительства. Такое решение сегодня приняли депутаты на очередном заседании. Как передает корреспондент Накануне.RU, народные избранники спорить не стали.

Отметим, что директором компании является депутат от ЛДПР Мурат Тулебаев, который возглавляет ее с 2017 года.

Сам народный избранник ранее пояснил, что отчуждение предприятия связано с законодательством, которое предписывает муниципалитетам передавать данную сферу и полномочия на областной уровень.

Примечательно, что АО "Трасса" оставалось последней муниципальной компанией, которая занималась дорожной сферой. Ранее городские власти аналогично передали области АО "ДЭУ КАО".

"За 2,5 года моей деятельности, прибыль предприятия увеличилась в три раза. Мы полностью отремонтировали производственные и складские помещения. Немногие предприятия могли себе позволить индексировать заработную плату своим сотрудникам. Мы готовы передать предприятие в живом и работоспособном состоянии области", - рассказал Тулебаев. Вопрос о том, кто дальше станет возглавлять компанию, будет зависеть уже от новых собственников. Отметим, что коллектив предприятия составляет 100 человек. Тулебаев особо подчеркнул, что по договоренностям все сотрудники сохранят свои рабочие места.

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Правительство Тюменской области окончательно поглотило дорожные службы своей столицы 

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Теги: АО Трасса, Мурат Тулебаев, акции



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Ранее 17.04.2019 14:49 Мск Городское предприятие тюменского депутата забирает областное правительство: компания стала прибыльной 

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