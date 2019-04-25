Депутатам гордумы Тюмени не дали задать вопрос прокурору о бесплатной передаче помещения Пенсионному фонду

Тюмень безвозмездно передала Пенсионному фонду свое помещение в 500 "квадратов" стоимостью более 22 миллионов рублей. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение было принято во время заседания муниципальной думы.

Как говорится в документах, которые поступили в городскую думу, основанием для отчуждения является обращение Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе. При этом в заключении Счетной палаты города указывается, что "выпадающие доходы бюджета города Тюмени на 2019 год, вызванные принятием проекта решения по объекту, составят 228 202 руб. (за период с 01.04.2019 по 25.09.2019)".

При этом депутаты от КПРФ попытались выступить против такого решения и задать вопрос представителю прокуратуры, однако спикер думы отклонил вопрос, обосновав это регламентом: "вопросы прокуратуре на заседании думы не предусмотрены".

"А зачем передаем имущество, я не понимаю… Город получал доход – миллион в месяц, чем вообще вы собираетесь компенсировать выпадающие доходы", - возразили народные избранники от оппозиции.

Замглавы города Владимир Третьяков по-чиновьичьи сослался на некие федеральные законы по "разграничению полномочий", отметив, что Пенсионный фонд является государственной структурой.

На что депутат Юрий Дранчук заявил, что Пенсионный фонд не является государственным органом, а по факту является коммерческой структурой.

Вторить ему не стали и поставили вопрос на голосование. В итоге "против" отчуждения выступили только три депутата, еще четверо "воздержались".