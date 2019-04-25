Депутатам гордумы Тюмени не дали задать вопрос прокурору о бесплатной передаче помещения Пенсионному фонду

25 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Тюменская область Уральский ФО

Депутатам гордумы Тюмени не дали задать вопрос прокурору о бесплатной передаче помещения Пенсионному фонду

Тюмень безвозмездно передала Пенсионному фонду свое помещение в 500 "квадратов" стоимостью более 22 миллионов рублей. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение было принято во время заседания муниципальной думы.

Как говорится в документах, которые поступили в городскую думу, основанием для отчуждения является обращение Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе. При этом в заключении Счетной палаты города указывается, что "выпадающие доходы бюджета города Тюмени на 2019 год, вызванные принятием проекта решения по объекту, составят 228 202 руб. (за период с 01.04.2019 по 25.09.2019)".

При этом депутаты от КПРФ попытались выступить против такого решения и задать вопрос представителю прокуратуры, однако спикер думы отклонил вопрос, обосновав это регламентом: "вопросы прокуратуре на заседании думы не предусмотрены".

"А зачем передаем имущество, я не понимаю… Город получал доход – миллион в месяц, чем вообще вы собираетесь компенсировать выпадающие доходы", - возразили народные избранники от оппозиции.

Замглавы города Владимир Третьяков по-чиновьичьи сослался на некие федеральные законы по "разграничению полномочий", отметив, что Пенсионный фонд является государственной структурой.

На что депутат Юрий Дранчук заявил, что Пенсионный фонд не является государственным органом, а по факту является коммерческой структурой.

Вторить ему не стали и поставили вопрос на голосование. В итоге "против" отчуждения выступили только три депутата, еще четверо "воздержались".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутатам гордумы Тюмени не дали задать вопрос прокурору о бесплатной передаче помещения Пенсионному фонду

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пенсионный фонд, отчуждение, здание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.04.2019 15:26 Мск Тюмень отчуждает в пользу Пенсионного фонда помещение в 500 "квадратов"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5120

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети