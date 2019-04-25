25 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

Житель Нижнего Тагила оштрафован за контрабанду 35 тысяч долларов США

Суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Нижнего Тагила. Его обвиняли в контрабанде крупной суммы денег.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в сентябре прошлого года в аэропорту Кольцово пассажир авиарейса "Екатеринбург - Ташкент" переместил через таможенную границу более 35 тысяч долларов США, не указав их в декларации. По закону, без письменного декларирования разрешается перемещать через границу Таможенного союза не более 10 тысяч американских долларов.

Суд назначил контрабандисту штраф в размере 100 тысяч рублей. Незаконно перемещенные деньги были обращены в доход государства.

Адвокат тагильчанина подал апелляцию. После рассмотрения Свердловским областным судом она была оставлена без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

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Житель Нижнего Тагила оштрафован за контрабанду 35 тысяч долларов США

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Теги: доллары, контрабанда, суд



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