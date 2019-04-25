СМИ: Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон для личного пользования

Национальная мясная ассоциация России предложила вице-премьеру Алексею Гордееву запретить ввоз из-за рубежа молочной и мясной продукции для частного пользования, пишут"Ведомости".

Ассоциация, в которую в том числе входят "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком", выступила за усиление контроля за багажом и ручной кладью на границе, а также предложила повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

В письме указывается на рост рисков заноса через границу возбудителей опасных болезней животных вместе с едой. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.

Напомним, в 2014 году Россия в ответ на санкции запретила ввоз на свою территорию ряда продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.Позже в этот список были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина. Запрет продлевается каждый год.

Но для личного пользования можно ввезти до 5 кг продуктов животного происхождения, это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.

В феврале был снят запрет на поставки мяса из Германии. Однако ввоз немецкого мяса (охлажденной говядины, свинины и мяса птицы) все равно невозможен из-за действия продуктового эмбарго, введенного в 2014 году.