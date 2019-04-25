В пермской школе для борьбы с терроризмом заварили калитку: теперь дети перелазят через забор

В Перми ученики школы №41 для того, чтобы попасть в здание школы, перелазят через забор, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии школьников появились в группе "Подслушано Пермь" социальной сети "ВКонтакте". Автор поста сообщил, что одну из калиток учебного заведения заварили для защиты от террористов.

"Школа №41 исполняет закон о террористической безопасности и заварила одну из калиток в школу. Теперь дети, живущие с другой стороны от основного входа, ходят в школу именно так. Для кого такая безопасность? Свободный доступ на территорию школы через основные ворота имеется, а уж если дети одолевают такой забор, то любому террористу он ни по чем. Жалко видеть как дети рвут одежду, перелезая через забор", - говорится в публикации.

В комментариях мнения людей разделились. Часть интернет-пользователей считают, что детей надо приучать обходить забор и входить с главного входа: "Пусть обходят. В чем проблема-то? Одежду рвут? Нечего лазить, когда есть открытые ворота", "Пусть рвут, раз обойти ума не хватает", "Это повод научить детей пройтись две минуты вокруг школы, а не нарушать правила".

Однако значительная часть подписчиков выразила мнение, что подобные правила излишни: "Я вам больше скажу, у нашей школы вход по картам с каждой стороны есть вход и домофон соответственно любой человек может позвонить и просто сказать: "я за ребенком", и там со спокойной душой открывают двери, проверено", "Террорист зайдет, закроет главную калитку и все, капкан", "Чтобы не лазили, надо колючку сверху забора протянуть. И вот тогда - да, полная картина. Нынешняя школа как СИЗО, туда ходят отсидеть....или я не прав?", "Это не мавзолей с одной дверью. Ребенок должен попасть в школу удобным способом".