В пермской школе для борьбы с терроризмом заварили калитку: теперь дети перелазят через забор

25 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Приволжский ФО Пермский край

В пермской школе для борьбы с терроризмом заварили калитку: теперь дети перелазят через забор

В Перми ученики школы №41 для того, чтобы попасть в здание школы, перелазят через забор, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии школьников появились в группе "Подслушано Пермь" социальной сети "ВКонтакте". Автор поста сообщил, что одну из калиток учебного заведения заварили для защиты от террористов.

"Школа №41 исполняет закон о террористической безопасности и заварила одну из калиток в школу. Теперь дети, живущие с другой стороны от основного входа, ходят в школу именно так. Для кого такая безопасность? Свободный доступ на территорию школы через основные ворота имеется, а уж если дети одолевают такой забор, то любому террористу он ни по чем. Жалко видеть как дети рвут одежду, перелезая через забор", - говорится в публикации.

забор, школа, дети(2019)|Фото: vk.com/podslushanoperm

В комментариях мнения людей разделились. Часть интернет-пользователей считают, что детей надо приучать обходить забор и входить с главного входа: "Пусть обходят. В чем проблема-то? Одежду рвут? Нечего лазить, когда есть открытые ворота", "Пусть рвут, раз обойти ума не хватает", "Это повод научить детей пройтись две минуты вокруг школы, а не нарушать правила".

Однако значительная часть подписчиков выразила мнение, что подобные правила излишни: "Я вам больше скажу, у нашей школы вход по картам с каждой стороны есть вход и домофон соответственно любой человек может позвонить и просто сказать: "я за ребенком", и там со спокойной душой открывают двери, проверено", "Террорист зайдет, закроет главную калитку и все, капкан", "Чтобы не лазили, надо колючку сверху забора протянуть. И вот тогда - да, полная картина. Нынешняя школа как СИЗО, туда ходят отсидеть....или я не прав?", "Это не мавзолей с одной дверью. Ребенок должен попасть в школу удобным способом".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В пермской школе для борьбы с терроризмом заварили калитку: теперь дети перелазят через забор

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дети, забор, школа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5120

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети