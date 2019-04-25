Мэрия Тюмени не будет исполнять закон о Знамени Победы на праздновании 9 мая: "Распоряжения не было"

Копии знамени Победы не будут вывешиваться на административных зданиях на праздновании Дня Победы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявили тюменские городские чиновники, отвечая на вопрос депутата от КПРФ.

В частности, депутат-коммунист Юрий Дранчук поинтересовался у представителя мэрии во время заседания гордумы при утверждении графика празднования 9 мая, будут ли копии Знамени Победы вывешиваться над административными зданиями.

"Распоряжения такого не было, но символ пронесут на шествии, в знак уважения", - кратко пояснила заместитель главы города Тюмени Вера Соловьева.

Стоит напомнить, что такая позиция удивительна, так как в 2014 году фракции КПРФ удалось продавить в местном парламенте областной закон "Об использовании копии Знамени Победы в Тюменской области". В нём уже было четко прописано точное описание символики и законодательно закреплено, что копией является точное воспроизведение Знамени Победы, которым, согласно Федеральному закону от 7 мая 2007 года № 68-ФЗ "О Знамени Победы", является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в Берлине. Закон предписывает всем государственным, общественным и иным учреждениям на своих зданиях и при проведении праздничных мероприятий в День Победы использовать именно это полотнище. Однако, как показывает практика, закон исполняется не повсеместно.

Напомним, ранее тюменские депутаты от КПРФ выступили против дизайна оформления, который будет использован на городских улицах на мероприятиях. По их словам, в агитации были "забыты" красные и советские символы, в том числе и копия Знамени Победы.