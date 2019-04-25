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Ольга "не просили рожать" Глацких обрушилась на журналистов: "Они как падальщики-гиены"

Скандально известная экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких обрушилась с критикой на журналистов. Бывшей чиновнице не нравится, что про нее пишут в СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.
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В прошлом году Глацких "прославилась" на всю страну своим заявлением, что государство ничего не должно молодежи и вообще "не просило рожать". После этого она покинула пост главы молодежного департамента, но без работы долго не сидела - сейчас Ольга является замдиректора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге.

В своем Facebook Глацких посетовала, что "чем сильнее и успешней становятся люди, тем больше желания их сломать появляется у всякого рода дешево-туалетных СМИ".

"Они как падальщики-гиены ждут тот самый момент, когда гордый и сильный лев оступится на трудном пути, чтобы с радостью и остервенением наброситься на его страдающую душу. Любое неловкое движение, слово, действие - и ты уже попадаешь под прицел стервятников...", - пишет экс-чиновница, по всей видимости, сравнивая себя со львом, который, по ее словам, "сильный и смелый - отряхнется и дальше пойдет".

коллаж, Ольга Глацких, Дмитрий Медведев(2018)|Фото: Накануне.RU

В заключение она пожелала всем СМИ еще раз изучить классиков и историю журналистики.

"Ведь когда ваш мозг целен и уникален, гадость даже не придет в голову в качестве начинки своей статьи. Оглянитесь вокруг: жизнь бежит перед вами неумолимо быстро, догоняйте ее, будьте с ней на одной волне, кружитесь в едином танце, а мой танец предоставьте мне", - дала совет Глацких, приложив к записи скрины последних новостей о ее персоне, где ей до сих пор припоминают скандальное высказывание.

Напомним, недавно Ольга Глацких объявила о новом "грандиозном проекте" вместе с "Мисс Единая Россия" Ольгой Сметаниной.

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Ольга "не просили рожать" Глацких обрушилась на журналистов: "Они как падальщики-гиены"

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Теги: Глацких, журналисты, СМИ



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