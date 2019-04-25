Объем безнадежных догов россиян вырос до 1,6 трлн рублей
Объем безнадежных долгов россиян в первом квартале 2019 г. достиг 1,6 трлн руб.
По данным Объединенного кредитного бюро, за аналогичный период 2018 года он составил 1,52 трлн руб.
Россияне продолжают брать займы, несмотря на сокращение доходов: по официальным данным Росстата жители страны стали беднее на 8,3%, пишут "Известия".
Как ранее сообщало Накануне.RU, в России на 24,3% увеличился средний размер потребительского кредита. Общая долговая нагрузка у жителей страны растет быстрее, чем зарплаты.