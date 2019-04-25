Объем безнадежных догов россиян вырос до 1,6 трлн рублей

Россияне продолжают брать займы, несмотря на сокращение доходов: по официальным данным Росстата жители страны стали беднее на 8,3%, пишут " Известия ".

По данным Объединенного кредитного бюро, за аналогичный период 2018 года он составил 1,52 трлн руб.

Объем безнадежных долгов россиян в первом квартале 2019 г. достиг 1,6 трлн руб.





