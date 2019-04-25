Чартеры в Египет планируют возобновить ближе к октябрю

Полеты из России на египетские курорты планируется возобновить ближе к октябрю. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, пишут "Известия".

По его словам, туриндустрия "давно готова к возвращению Египта". При этом возвращение чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх существенно скажется на ситуации на рынке. В первую очередь цены изменятся на более бюджетные направления, среди которых Турция, Таиланд, ОАЭ.

Напомним, 11 апреля 2018 года после двухлетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Россией и Египтом. Пока речь идет лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Авиасообщение было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт.

Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.