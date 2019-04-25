Чартеры в Египет планируют возобновить ближе к октябрю

25 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России За рубежом

Чартеры в Египет планируют возобновить ближе к октябрю

Полеты из России на египетские курорты планируется возобновить ближе к октябрю. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, пишут "Известия".

По его словам, туриндустрия "давно готова к возвращению Египта". При этом возвращение чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх существенно скажется на ситуации на рынке. В первую очередь цены изменятся на более бюджетные направления, среди которых Турция, Таиланд, ОАЭ.

Напомним, 11 апреля 2018 года после двухлетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Россией и Египтом. Пока речь идет лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Авиасообщение было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт.

Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Чартеры в Египет планируют возобновить ближе к октябрю

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: чартеры, египет, курорты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.02.2019 12:49 Мск Полеты из России на курорты Египта могут возобновить в ближайшее время
Ранее 21.06.2018 13:27 Мск Переговоры по чартерам на курорты Египта возобновятся после ЧМ-2018
Ранее 11.04.2018 10:00 Мск После двухлетнего перерыва возобновляется авиасообщение между Россией и Египтом
Ранее 16.03.2018 12:03 Мск ЕgyptAir анонсировала возобновление полетов между Каиром и Москвой
Ранее 14.03.2018 01:35 Мск Регулярные рейсы между Москвой и Каиром возобновятся с 11 апреля

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5117

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети