Напротив Южного автовокзала в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП

Сегодня утром напротив Южного автовокзала в Екатеринбурге произошла серьезная авария, передает корреспондент Накануне.RU.

ДТП случилось на улице 8 марта, столкнулись две иномарки. По некоторым данным, в результате один человек погиб, еще трое получили травмы. Один из автомобилей получил сильные повреждения.

Сейчас на месте работают представители ГИБДД. Выясняются все обстоятельства инцидента.

По некоторым данным, один из водителей пытался выполнить разворот через трамвайные пути в месте, где делать это запрещено. Точные причины будут установлены в ходе расследования.