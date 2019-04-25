Путин на вертолете прибыл на место встречи с Ким Чен Ыном

Российский президент Владимир Путин прилетел во Владивосток, где он впервые встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Двухсторонний саммит проходит сегодня на острове Русский. Главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом.

Вертолет с президентом России приземлился неподалеку от кампуса ДВФУ. К корпусу, где состоится встреча, российский лидер подъехал на автомобиле.

Путин прибыл на остров Русский, в кампус ДВФУ, на переговоры с Ким Чен Ыном pic.twitter.com/12gv4wsksd — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 апреля 2019 г.

Regnum сообщает, что саммит Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится примерно в 13:00 - 14:00 по местному времени. Ожидается, что общение Путина и Ким Чен Ына "тет-а-тет" продлится около часа, а затем встреча продолжится с участием делегаций двух стран и закончится приемом.

Ранее СМИ сообщили о "теплой встрече" Ким Чен Ына в России. Лидера страны на приграничной станции Хасан встретили с хлебом и солью по русской традиции. Ким Чен Ын прибыл 24 апреля на бронепоезде.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые дал интервью иностранному журналисту. Как сообщил Павел Зарубин, со стороны службы безопасности Северной Кореи не было безумных мер, "всего четыре-пять охранников находились рядом с Ким Чен Ыном".