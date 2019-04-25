25 Апреля 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Фермер незаконно получила из бюджета Сургутского района 4 миллиона

38-летняя и.о. главы крестьянско-фермерского хозяйства попала под "уголовку" из-за махинаций с субсидией, которую ей выдали в администрации Сургутского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.
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Сургутянка подала заявления о выплате субсидий на производство и реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота, подкрепив его фальшивыми накладными и счёт-фактурами. На основании этих документов администрация Сургутского района выделила фермеру 4 млн руб., что в полиции сочли "ущербом в особо крупном размере".

Возбуждено дело о мошенничестве, подозреваемая отпущена под обязательство о явке. Ей грозит до 10 лет колонии с выплатой крупного штрафа. Ранее она не судима.

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Фермер незаконно получила из бюджета Сургутского района 4 миллиона

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Теги: субсидия, крестьянско-фермерское хозяйство, уголовное дело



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