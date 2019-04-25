Овечкин и еще два игрока "Вашингтона" вызваны в сборную России для участия в ЧМ-2019

Три российских игрока клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в предстоящем чемпионате мира. Об этом Накануне.RU сообщили в Федерации хоккея России.

Сегодня "Вашингтон" завершил свое выступление в плей-офф Кубка Стэнли, уступив "Каролине" в седьмом матче серии со счетом 3:4. Таким образом, трое россиян, выступающих за столичный клуб, освободились для участия в ЧМ-2019.

Как сообщили в ФХР, в национальную команду вызваны защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Напомним, нынешний чемпионат мира пройдет в Словакии. Сборная России сыграет в группе В, соперниками команды на групповом этапе будут сборные Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии, Италии, Швеции и Швейцарии.