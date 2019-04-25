25 Апреля 2019
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Польша из-за примесей остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба"

Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее неудовлетворительного качества, ранее стало известно, что на одном из участков нефтепровода в нефть попали хлорорганические примеси.
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Оператор польского участка магистрального нефтепровода PERN обратился к "Транснефти" с просьбой возобновить транзит незагрязненной нефти. Поставки нефти с примесями могут привести к серьезной промышленной аварии, отметила компания. НПЗ не в состоянии перерабатывать поступающую загрязненную нефть.

Как сообщало Накануне.RU, первой о проблеме сообщила Белоруссия, "Транснефть" выяснила, что загрязнение произошло на участке между Самарой и Унечей. По данным российской компании, сейчас в нефтепровод поступает нефть хорошего качества. В Польше заявили, что если качество транзитной российской нефти в ближайшее время не улучшится, то поставки пойдут по резервному каналу через порт Гданьска.

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Польша из-за примесей остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба"

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Теги: Дружба, Белоруссия, нефть



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