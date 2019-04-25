СМИ сообщили о "теплой встрече" Ким Чен Ына в России

Встреча приехавшего на российский Дальний Восток лидера КНДР Ким Чен Ына носила теплый и дружеский характер, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, которое подкрепляет данные доводы снимками, показывающими, как лидера страны на приграничной станции Хасан встречают с хлебом и солью по русской традиции.

Как отмечает агентство, "горячее приветствие уважаемого высшего руководителя, прибывшего в Россию", связано с тем, что "президент Путин уделяет особое внимание нынешнему визиту товарища Ким Чен Ына".

ЦТАК пишет, что вечером 24 апреля, после прибытия спецпоезда во Владивосток, Ким принял рапорт начальника почетного караула, который был выстроен на площади перед железнодорожным вокзалом. При этом были исполнены гимны двух стран. По окончании торжественной церемонии "уважаемый высший руководитель направился на место ночлега", сообщает ТАСС.

Двухсторонний саммит пройдет сегодня на острове Русский. Главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые дал интервью иностранному журналисту. Как сообщил Павел Зарубин, он смог привлечь внимание северокорейского лидера вопросом на корейском языке. При этом журналист отметил, что со стороны службы безопасности Северной Кореи не было безумных мер, "всего четыре-пять охранников находились рядом с Ким Чен Ыном". При этом Зарубин отметил, что вступить в диалог с президентом США Дональдом Трампом "намного сложнее".

Напомним, переговоры лидеров России и КНДР запланированы на 25 апреля во Владивостоке на острове Русский, сообщают источники газеты "Известия". Владимир Путин прибудет в столицу ДФО перед поездкой на саммит "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине 26 - 27 апреля.