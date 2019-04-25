СМИ сообщили о "теплой встрече" Ким Чен Ына в России

25 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Дальневосточный ФО Приморский край

СМИ сообщили о "теплой встрече" Ким Чен Ына в России

Встреча приехавшего на российский Дальний Восток лидера КНДР Ким Чен Ына носила теплый и дружеский характер, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, которое подкрепляет данные доводы снимками, показывающими, как лидера страны на приграничной станции Хасан встречают с хлебом и солью по русской традиции.

Как отмечает агентство, "горячее приветствие уважаемого высшего руководителя, прибывшего в Россию", связано с тем, что "президент Путин уделяет особое внимание нынешнему визиту товарища Ким Чен Ына".

ЦТАК пишет, что вечером 24 апреля, после прибытия спецпоезда во Владивосток, Ким принял рапорт начальника почетного караула, который был выстроен на площади перед железнодорожным вокзалом. При этом были исполнены гимны двух стран. По окончании торжественной церемонии "уважаемый высший руководитель направился на место ночлега", сообщает ТАСС.

(2019)|Фото: ЦТАК

Двухсторонний саммит пройдет сегодня на острове Русский. Главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые дал интервью иностранному журналисту. Как сообщил Павел Зарубин, он смог привлечь внимание северокорейского лидера вопросом на корейском языке. При этом журналист отметил, что со стороны службы безопасности Северной Кореи не было безумных мер, "всего четыре-пять охранников находились рядом с Ким Чен Ыном". При этом Зарубин отметил, что вступить в диалог с президентом США Дональдом Трампом "намного сложнее".

Напомним, переговоры лидеров России и КНДР запланированы на 25 апреля во Владивостоке на острове Русский, сообщают источники газеты "Известия". Владимир Путин прибудет в столицу ДФО перед поездкой на саммит "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине 26 - 27 апреля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ сообщили о "теплой встрече" Ким Чен Ына в России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ким Чен Ын, КНДР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.04.2019 00:08 Мск Много смеялся и шутил: российский журналист рассказал о Ким Чен Ыне
Ранее 24.04.2019 06:16 Мск Ким Чен Ын прибыл в Россию
Ранее 23.04.2019 07:50 Мск СМИ сообщили точное время прибытия Ким Чен Ына в Россию
Ранее 22.04.2019 09:10 Мск СМИ: Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет 25 апреля на острове Русский
Ранее 19.04.2019 14:31 Мск Место встречи Путина и Ким Чен Ына держат в тайне из соображений безопасности
Ранее 19.04.2019 01:26 Мск СМИ: глава администрации Ким Чен Ына прибыл во Владивосток

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5106

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети