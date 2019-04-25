В Екатеринбурге проходят съемки фильма с участием финалистки конкурса красоты

В Екатеринбург прибыла съемочная группа из Санкт-Петербургской "АТК Студио".

Как сообщили Накануне.RU в "Клубе общественных инициатив", в городе пройдет кастинг, а затем съемки постановочного фильма. Документальная лента будет приурочена к столетию Минфину Свердловской области.

Съемки будут проходить в течение нескольких дней. В них примут участие финалистки конкурса красоты "Мисс плюс-сайз Екатеринбург" и участницы премии "Женщина года", прошедшие кастинг.

Также особую роль в фильме отвели общественнице и президенту "Клуба общественных инициатив" Ольге Сметаниной.