25 Апреля 2019
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Экономика В России

ЦБ: ставки по вкладам остались на уровне 7,54%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физических в рублях, по итогам второй декады апреля осталась на прежнем уровне в 7,54%.

Как говорится в материалах Банка России, в список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Тем временем, банковский рынок страны прошел локальный пик ставок по рублевым вкладам. Однако, как сообщает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, о тенденции резкого снижения говорить пока рано.

Пик повышения ставок по банковским вкладам можно считать пройденным, если в ближайшие месяцы не будет обострения геополитической ситуации и санкционных рисков, сообщает РБК.

Ранее эксперты предупреждали о том, что банки приступят к снижению процентов по вкладам после 31 марта. Они обосновали это окончанием сроков действия сезонных депозитов.

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ЦБ: ставки по вкладам остались на уровне 7,54%

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Теги: банки, вклады, депозиты



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