Москва опасается внезапного удара со стороны США

Американские власти развивают систему противоракетной обороны для возможности нанесения внезапного ядерного удара по России.

Как сообщил первый замначальника главного оперативного управления Генштаба РФ Виктор Познихир, размещение противоракетных средств возле российских границ "создает мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации".

Как отмечает генерал, Москва вынуждена принимать ответные меры, в том числе - оснащать стратегические наступательные силы перспективными ракетными комплексами, среди которых "Ярс", "Авангард" и "Сармат", сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, Россия может принять асимметричные меры в ответ на активность стран НАТО в Черном море и на Балтике, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Как отметил министр, действия альянса ведут к росту напряженности и требуют адекватного реагирования. По его словам, стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики альянса. В основе ее заложен принцип "сам придумал - сам в это поверил", добавил Шойгу.

Напомним, в конце марта в Черное море направились три корабля НАТО: эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский - "Санта Мария".