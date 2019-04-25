25 Апреля 2019
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Экономика В России

Предпенсионеров не будут включать в ИПК по умолчанию

Министерство финансов не подтвердило информацию о том, что россияне, достигшие предпенсионного возраста, будут по умолчанию становиться участниками новой системы пенсионных накоплений - индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Ранее ТАСС, со ссылкой на одну из версий законопроекта об ИПК, сообщало, наравне с жителями страны предпенсионного возраста не будут включаться по умолчанию в систему ИПК россияне с низкими доходами. Но эти две категории смогут подать заявление об участии в ИПК по собственному желанию.

Правительство должно отказаться от идеи автоподписки россиян на отчисление процента заработка в добровольную накопительную часть пенсии. Об этом на "правительственном часе" заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам депутата, такое решение вызовет недовольство плательщиков, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, речь об автоподписке "молчунов" на участие в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) шла при обсуждении параметров добровольной накопительной системы. Взносы могут составить до 6% от зарплат.

"Автоподписка вызывает возмущение и недопонимание. Никакой автоподписки быть не должно. Каждый должен решать самостоятельно, хочет иил не хочет участвовать в накоплении", - заявил Нилов.

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Предпенсионеров не будут включать в ИПК по умолчанию

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Теги: предпенсионеры, индивидуальный пенсионный капитал



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