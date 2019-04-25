Moody's: Последствия выборов в Украине грозит высокими геополитическим рисками

Специалисты оценили геополитические риски на Украине после президентских выборов как повышенные.

Как сообщает агентство Moody's в своем базовом сценарии, это связано с продолжающимся конфликтом на востоке страны. При этом политический переход в течение следующего месяца будет упорядоченным.

Как говорится в документе, отсутствие у Зеленского "парламентской базы, его ограниченная политическая база и его связи с изгнанным олигархом Игорем Коломойским, выдвигают на первый план некоторую политическую неопределенность, но мы все еще ожидаем преемственности общих ориентиров политики в ближайшие годы", сообщает РИА "Новости".

Напомним, после обработки всех протоколов Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины с результатом в 73,22%.

За действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

За Владимира Зеленского отдали свои голоса 13 млн 541 тыс. 530 избирателей, за Порошенко проголосовали 4 млн 522 тыс. 320 граждан. Итоговая явка на выборы составила 61,37%.