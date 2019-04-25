25 Апреля 2019
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Политика Дальневосточный ФО

Путин проведет в Забайкалье совещание по ситуации с природными пожарами в регионе

Российский президент Владимир Путин по пути во Владивосток, где состоится его встреча с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, сделает остановку в Чите, чтобы лично проконтролировать ход работ по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье и проверить, как оказывается помощь пострадавшим.

Краткий визит главы государства, за время которого он проведет совещание с руководителями задействованных ведомств, продлится всего около двух часов, после чего Путин вылетит во Владивосток.

Совещание состоится ранним утром по местному времени и глубокой ночью по времени Москвы, сообщает ТАСС.

Напомним, в результате природных пожаров в Забайкальском крае более 30 человек получили ожоги различной степени тяжести. В 17 населенных пунктах региона уничтожены около сотни жилых домов. Ущерб от пожаров составил свыше 280 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, ранее прокуратура края начала проверки в связи с информацией о возгораниях населенных пунктов на территории нескольких районов.

В регионе спасательные службы приведены в боевую готовность.

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Путин проведет в Забайкалье совещание по ситуации с природными пожарами в регионе

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Теги: Забайкалье, природные пожары, Путин



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