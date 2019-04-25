Эксперты выяснили, почему выходят из строя складные Galaxy Fold

Названы причины, по которым выходят из строя смартфоны Samsung Galaxy Fold.

По словам экспертов портала iFixit, основной причиной поломки стал хрупкий экран: OLED-дисплеям серьезный урон может нанести даже небольшое повреждение. В таких случаях поломка не ограничивается небольшой частью экрана и может вывести его из строя экран целиком.

Также проблемы возникли с защитным слоем, который многие тестировщики сорвали, приняв за пленку. В компании Samsung заявили, что удаление покрытия может повредить экран, сообщает РАИ "Новости".

Как сообщалось, журналисты, заранее получившие устройство для написания обзоров, сообщили о некоторых проблемах, возникающих при его эксплуатации. Так, часть экрана в разложенном виде просто прекращала свою работу.

Samsung намерен отложить выпуск смартфона и провести его дальнейшие тесты. Дата релиза будет объявлена в ближайшие недели, отметили в компании.

Напомним, в феврале Samsung провела презентацию Galaxy Fold со складным безрамочным дисплеем и сразу шестью камерами. Три из них поместили на задней стороне, две на внутренней, а еще одну оставили на лицевой. В разложенном состоянии диагональ экрана достигает 7,3 дюйма, а внешний дисплей имеет диагональ 4,6 дюйма, причем им можно пользоваться и в сложенном состоянии.