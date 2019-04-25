Верховная Рада намерена ограничить полномочия Зеленского

Верховная Рада Украины рассмотрит проект закона, который существенно ограничит полномочия президента страны.

Автор инициативы - вице-спикер парламента Оксана Сыроид. По ее словам, законопроект нацелен на повышение эффективности процессов государственного управления. Политик предлагала рассмотреть документ еще в 2003 году при втором президенте Украины Леониде Кучме, а затем - каждому следующему главе государства, в том числе действующему президенту Петру Порошенко.

Согласно документу, президент Украины может лишиться различных полномочий исполнительной власти, поскольку "тут нечего делать президенту". Вице-спикер Рады предлагает снять с главы государства обязанность назначать чиновников во все государственные регуляторы — Национальные комиссии. Кроме того, она считает, что главу Службы безопасности страны и министра обороны, избираемых парламентом, следует вывести из прямого подчинения главе государства, сообщает Lenta.ru.

Напомним, после обработки всех протоколов Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины с результатом в 73,22%.

За действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

За Владимира Зеленского отдали свои голоса 13 млн 541 тыс. 530 избирателей, за Порошенко проголосовали 4 млн 522 тыс. 320 граждан. Итоговая явка на выборы составила 61,37%.

Проигравший выборы Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства. "Я не ухожу из политики. Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах, и вместе мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов".