Много смеялся и шутил: российский журналист рассказал о Ким Чен Ыне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые дал интервью иностранному журналисту.

Он решил пообщаться с корреспондентом телеканала "России 1" Павлом Зарубиным. Глава КНДР в беседе с журналистом он выразил надежду на плодотворное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.

"Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным, и что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двухсторонних отношений", - заявил Ким.

Как сообщил Зарубин, он смог привлечь внимание северокорейского лидера вопросом на корейском языке. При этом журналист отметил, что со стороны службы безопасности Северной Кореи не было безумных мер, "всего четыре-пять охранников находились рядом с Ким Чен Ыном". При этом Зарубин отметил, что вступить в диалог с президентом США Дональдом Трампом "намного сложнее".

Также корреспондент рассказал, что глава КНДР произвел на него впечатление веселого человека: во время их беседы Ким Чен Ын много смеялся и шутил, сообщает РИА "Новости".

Напомним, переговоры лидеров России и КНДР запланированы на 25 апреля во Владивостоке на острове Русский, сообщают источники газеты "Известия". Владимир Путин прибудет в столицу ДФО перед поездкой на саммит "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине 26 - 27 апреля.

Доступ студентов в корпус S Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский практически полностью перекрыт. При этом высказываются предположения, что встреча будет проходить в каком-то другом корпусе университета, а в корпусе S пройдет концерт или театрализованное представление.

Служба безопасности ДВФУ ужесточила пропускной режим на территории, где должна пройти встреча глав России и Северной Кореи.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что Ким Чен Ына будут угощать блюдами национальной русской кухни - борщом и пельменями. Однако лидер КНДР привез с собой поваров, которые будут готовить ему любимые блюда.