Много смеялся и шутил: российский журналист рассказал о Ким Чен Ыне

25 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Дальневосточный ФО Приморский край

Много смеялся и шутил: российский журналист рассказал о Ким Чен Ыне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые дал интервью иностранному журналисту.

Он решил пообщаться с корреспондентом телеканала "России 1" Павлом Зарубиным. Глава КНДР в беседе с журналистом он выразил надежду на плодотворное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.

"Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным, и что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двухсторонних отношений", - заявил Ким.

(2019)|Фото: администрация Приморского края

Как сообщил Зарубин, он смог привлечь внимание северокорейского лидера вопросом на корейском языке. При этом журналист отметил, что со стороны службы безопасности Северной Кореи не было безумных мер, "всего четыре-пять охранников находились рядом с Ким Чен Ыном". При этом Зарубин отметил, что вступить в диалог с президентом США Дональдом Трампом "намного сложнее".

Также корреспондент рассказал, что глава КНДР произвел на него впечатление веселого человека: во время их беседы Ким Чен Ын много смеялся и шутил, сообщает РИА "Новости".

Напомним, переговоры лидеров России и КНДР запланированы на 25 апреля во Владивостоке на острове Русский, сообщают источники газеты "Известия". Владимир Путин прибудет в столицу ДФО перед поездкой на саммит "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине 26 - 27 апреля.

Доступ студентов в корпус S Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский практически полностью перекрыт. При этом высказываются предположения, что встреча будет проходить в каком-то другом корпусе университета, а в корпусе S пройдет концерт или театрализованное представление.

Служба безопасности ДВФУ ужесточила пропускной режим на территории, где должна пройти встреча глав России и Северной Кореи.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что Ким Чен Ына будут угощать блюдами национальной русской кухни - борщом и пельменями. Однако лидер КНДР привез с собой поваров, которые будут готовить ему любимые блюда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Много смеялся и шутил: российский журналист рассказал о Ким Чен Ыне

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ким Чен Ын, КНДР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.04.2019 06:16 Мск Ким Чен Ын прибыл в Россию
Ранее 23.04.2019 07:50 Мск СМИ сообщили точное время прибытия Ким Чен Ына в Россию
Ранее 22.04.2019 09:10 Мск СМИ: Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет 25 апреля на острове Русский
Ранее 19.04.2019 14:31 Мск Место встречи Путина и Ким Чен Ына держат в тайне из соображений безопасности
Ранее 19.04.2019 01:26 Мск СМИ: глава администрации Ким Чен Ына прибыл во Владивосток

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5106

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети